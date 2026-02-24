CANiK, Avrupa’da gövde gösterisine hazırlanıyor

CANiK, Almanya'daki iç güvenlik, kolluk kuvvetleri ve taktik ekipman fuarı ENFORCE TAC 2026’dan sonra avcılık, atıcılık sporları, outdoor ekipmanları ve sivil güvenlik sektöründe dünyanın önde gelen etkinliklerinden IWA OutdoorClassics 2026’ya katılacak.

Nürnberg’te 26 Şubat-1 Mart 2026 arasında düzenlenecek fuar, 1000’i aşkın firmayı on binlerce sektör profesyonelini buluşturacak.

Atıcılık ve Avcılık sektöründe ABD’de düzenlenen SHOT Show’un ardından, yılın en büyük ikinci gövde gösterisini IWA fuarı kapsamında gerçekleştirecek.

CANiK, ocak ayında Las Vegas’ta tanıtılan ve global otoritelerden tam not alan yeni nesil tabancası PRIME RADIAN’ın Avrupa lansmanını IWA 2026’da yapacak. Yenilikçi tasarımı ve üstün atış konforuyla dikkati çeken PRIME RADIAN’ın yanı sıra, CANiK’in yeni geliştirdiği 10 farklı seçkin modelden oluşan optik ailesi de ilk kez Avrupalı kullanıcılarla buluşacak.

CANiK, IWA OutdoorClassics 2026’da, bireysel kullanıcı ve sportif atıcılık segmentindeki güçlü konumunu da yeni ürün lansmanlarıyla pekiştirecek.

SYS Grup Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, markanın Avrupa stratejisine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

‘CANiK olarak IWA OutdoorClassics’i yalnızca bir ürün sergileme platformu değil; aynı zamanda Avrupa ana karasındaki yapılanmamızın ve CANiK EU ortak girişimimizin (JV) sahadaki en güçlü yansıması olarak görüyoruz.

Avrupa pazarı; yüksek kalite standartları, regülasyon hassasiyeti ve bilinçli kullanıcı profiliyle bizim için stratejik bir önceliktir. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz CANiK EU JV yapılanması, bize sadece ticari değil, operasyonel anlamda da önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır.

Avrupa ana karasındaki yapılanmamız sayesinde güçlü bir lojistik altyapı, etkin stok yönetimi ve yaygın ELD (European Logistics & Distribution) ağımız ile müşterilerimize daha hızlı teslimat, daha etkin servis ve daha sürdürülebilir bir tedarik zinciri sunuyoruz. Yerel regülasyonlara uyumlu, pazara özel çözümler üretme kabiliyetimiz de bu yapının en önemli çıktılarındandır.

CANiK EU organizasyonumuz, Avrupa’daki pazar payını özellikle CANİK Globalin 26 senelik tecrübesi ve başarıya ulaşmadaki etkin ve yetkin strateji pazarlama planlamasının izdüşümlerini içinde barındıran ve Avrupa’ya özel kişiselleştirilmiş satış ve pazarlama planlamasıyla CANiK EU oluşumu sayesinden son 5 yılın en ciddi büyümesini gerçekleştirmiştir. her geçen yıl istikrarlı biçimde büyümeyi sağlayacak orta ve uzun vadeli planlamalarımız hazır ve uygulamaya geçilmiştir. 2025 yılını küresel ölçekte yaşanan tüm zorluklara rağmen başarıyla tamamladık; 2026 hedeflerimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır.

Bu yıl Macaristan’da düzenlenecek IPSC Avrupa Şampiyonası’nın ana sponsorları arasında yer alarak, sportif atıcılık alanındaki liderliğimizi de pekiştiriyoruz. Avrupa pazarındaki varlığımızı güçlendirirken sürdürülebilir ve dengeli büyümemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

PRIME RADIAN ve yeni optik ailemizin Avrupa lansmanını burada gerçekleştirmemiz, bu pazara verdiğimiz stratejik önemin en somut göstergesidir. Avrupa’da sadece var olan değil; yatırım yapan, yapı kuran ve uzun vadeli değer üreten bir marka olarak konumlanıyoruz.’