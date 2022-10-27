CANiK 30x113 mm topunu SAHA EXPO’da vitrine çıkardı

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde bulunan CANiK, inovatif ürünleriyle SAHA EXPO Fuarı’nda yerini aldı. Savunma sanayii firmalarını buluşturan fuarda CANiK, en yeni tabanca modellerini tanıtıyor.

Türkiye ilgi görüyor

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, Türkiye’nin savunma sanayii alanında yükselişiyle dünyada büyük bir ilgi gördüğünü dile getirdi. Aral, “Türkiye’nin savunma sanayiinde her gün ne kadar ilerlediğini ve aynı zamanda önemli bir noktaya ulaştığı görmek ülkemiz adına bize büyük gurur veriyor. Ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırıp tam bağımsızlığa doğru ilerleyen ve dünyaya ürünlerini ihraç eden konuma geçişini heyecanla takip ediyoruz. SAHA EXPO Fuarı’nda da savunma sanayimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımlarına büyük katkılar sunuyor” diye konuştu. CANiK olarak birçok yeni ürünleri ilk kez SAHA EXPO Fuarı’nda sergilediklerini vurgulayan Aral, “Hem yerli hem de yabancı katılımcılara modellerimizi tanıtma imkânı bulduğumuz bu fuar, bizim için önemli gelişmelere ve yeni iş birliklerine ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.

Kullanıma hazır

Fuarda vitrine çıkardıkları Türkiye’nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7x99 mm Ağır Makineli Tüfeği olan CANiK M2 QCB’yi başta Türkiye olmak üzere dost ile müttefik ülkelerin kullanımına hazır hale getirdiklerini aktaran Aral, şu bilgileri paylaştı: “Bunun yanı sıra yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB’nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F’in testleri tamamlandı. Böylelikle CANiK M2 ailesinin yeni üyesi de artık göreve hazır hale gelmiş oldu. Aynı zamanda 30x113 mm top üretimi yapan ve alanında dünyada 5 firmadan biri olan İngiliz AEI Systems firmasını satın alarak deniz, hava ve kara platformları için büyük öneme sahip olan orta kalibre topların üretimine ciddi yatırım yapmış olduk. VENOM LR 30 adlı 30x113 mm topumuzu bu fuarda ilk defa sergilediğimiz için de ayrıca heyecanlıyız.”

Geniş yelpazede kullanılıyor

Aral, sözlerine şöyle devam etti: “Geri tepme kuvveti düşürülmüş VENOM LR 30 30x113 mm toplar, 4x4 ve 8x8 taşıtlardan deniz ile hava platformlarına kadar geniş bir yelpazede kullanılabiliyor. Hem zırh delici hem de tahrip gücü yüksek patlayıcı mühimmat olarak kullanılabilen 30x113 mm toplar, 12.7 mm ağır makineli tüfekle 40 mm otomatik bomba atarın yaptığı işi aynı şekilde yapabiliyor ve tek bir silah 2 silah görevini rahatlıkla üstleniyor. Böylelikle kara, deniz ve hava araçlarının hepsinde kullanılabiliyor.” Aral, “Türkiye’de bu ürünün üretimini yapabilecek olan tek firma biziz, dünyada ise 5 üreticiden biriyiz. Ayrıca bir ekosistem oluşumuna sahip olduğumuz için iştiraklerimizden UNIROBOTICS ve UNIDEF’le 30x113 mm toplara yönelik her türlü platform entegrasyonunu yapabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kumandalı kule geliştirdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na HAVELSAN ana yükleniciliği altında 12.7mm top için TARGAN kulesini geliştirdiklerini anımsatan Aral, sözlerini şöyle tamamladı: “Şimdi bu kulenin 30x113 mm toplara uyumlu versiyonu olan TRAKON 30 uzaktan kumandalı kulesini piyasaya çıkarıyoruz. Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda İngiltere’de yapılan bir fuarda Nurol Makine’nin EJDER YALÇIN 4x4 aracına TRAKON 30 entegre edilmiş olarak sergiledik ve çok iyi geri bildirimler aldık. 30x113 mm topumuz VENOM LR 30’la ihracat rakamlarımızı daha da arttıracağımıza inanıyoruz. Dünya savunma sanayiine yönelik her türlü gelişmeyi yakından takip ediyoruz. CANiK olarak insansız kara araçlarıyla alakalı da çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de insansız ve insanlı tüm araçlarda 30x113 mm top sistemimiz VENOM LR 30’la adımızı duyurmayı hedefliyoruz.”