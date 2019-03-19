Cani katliamdan hiç pişman değil

Yeni Zelanda’da Cuma namazı sırasında iki camiyi basarak 50 Müslümanı katleden ve tüm dünyanın gündemine oturan Hristiyan terörist Brenton Tarrant yaptığı vahşetten hiç pişman değil...

Hristiyan terörist Tarrant, avukatını azlederek mahkemede kendi kendini temsil etmeye karar verdi. Saldırganın bu hamlesi, ‘duruşmayı propaganda platformuna çevirebilir’ endişesini de beraberinde getirdi. Cinayetle suçlanan Tarrant’ın avukatı Richard Peters, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kendisini azlettiğini doğruladı. Peters, Tarrant’ın duruşmada kendisini temsil etmek istediğini söylediğini aktardı. Peters, teröristin mahkemeyi ırkçı ve aşırıcı fikirlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği olasılığını gündeme getirdi. Avukat Peters, “Eğer duruşmayı kendi düşüncelerini aktarmak için kullanırsa mahkeme anlayış göstermeyecektir” dedi.

Tarrant’ın akıl sağlığı yerinde

Terörist Tarrant hakkındaki tespitini de paylaşan Avukat Peters, “Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Brenton Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi” ifadelerini kullandı.

Saldırı hakkında Tarrant’la konuşma fırsatı bulamadığını aktaran avukat, yine de herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı belirtisi görmediğini söyleyerek, teröristin ne kadar soğukkanlı bir cani olduğunu belirtti.

Christchurch kentinde 50 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, 5 Nisan’da yeniden mahkeme önüne çıkacak. Tarrant’a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.

Gözaltındaki 3 kişiden 2’si serbest

Hristiyan terörist Tarrant ile aynı gün gözaltına alınan diğer üç kişininse saldırılara karıştığına dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, saldırıları sadece bir kişinin düzenlediğini düşündüklerini aktardı.

Aracında silah bulunduğu için gözaltına alınan bir kadın serbest bırakıldı. Yine aynı gerekçeyle gözaltına alınan bir adam silahla yasadışı başka bir suça karışmakla suçlandı. Gözaltındaki diğer bir adam da ırkçılığı kışkırtmakla suçlanıyor ve mahkemeye çıkması bekleniyor. Polis Tarrant’ın sorgusunu sürdürürken işbirlikçilerini bulmaya çalışıyor.