Cani evlat! Görenler gözlerine inanamadı
Adana'nın Seyhan ilçesinde aile faciası yaşandı. Cani evlat, kendisine para vermeyen üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı.10 Mart 2019 Pazar 21:48
Adana'da cani evlat, kendisine para vermeyen üvey babasının kafasına ekmek bıçağı sapladı. Şüpheli, kayıplara karışırken, yaralı baba hastaneye kaldırıldı.
Adana'da İsmail A., kendisine para vermeyen üvey babası Kenan Mesut S.'nin kafasına ekmek bıçağı sapladı.
Olay, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail A. üvey babası Kenan Mesut S. ile tartışmaya başladı.
Ekmek bıçapı sapladı
Üvey babasından para isteyen İsmail A., parayı alamayınca Kenan Mesut S.'nin kafasına ekmek bıçağı sapladı. İsmail A. daha sonra olay yerinden kaçtı.
Vatandaşlar haber verdi
Kavga sesleri üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kafasında ekmek bıçağı saplı olan Kenan Mesut S.'yi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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