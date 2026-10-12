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Yerel Cani, Antalya’daki vahşeti böyle itiraf etti! Kaynar su döktüm boğarak öldürdüm!
Yerel

Cani, Antalya’daki vahşeti böyle itiraf etti! Kaynar su döktüm boğarak öldürdüm!

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Cani, Antalya’daki vahşeti böyle itiraf etti! Kaynar su döktüm boğarak öldürdüm!

Antalya'da nikahsız yaşadığı 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ı öldürdüğünü itiraf ederek Konya'da polise teslim olan 27 yaşındaki Talha Torbalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadının üzerine kaynar su döktüğünü, ardından boğduğunu söyleyen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya’ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Talha Torbalı’nın, Canan Yıldırım’ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

POLİSLER ÖLÜ BULDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak’taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Talha Torbalı, ardından adliyeye sevk edildi.

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