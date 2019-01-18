Cani adam hakkında karar verildi! İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlayan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri süren cani adamın akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Hayvanlara eziyet olaylarından, genellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sebebiyle haberdar oluyoruz. Son olayda, sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlayan işadamı kısa sürede belirlenerek gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. Akıl hastanesine gönderildi Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi. Hakan G. hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi. Kediyi defalarca dövdü Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi. Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü.

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