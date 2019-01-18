0553 313 94 23

Cani adam hakkında karar verildi!

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlayan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri süren cani adamın akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

18 Ocak 2019 Cuma 20:49
Cani adam hakkında karar verildi!

Hayvanlara eziyet olaylarından, genellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlardan sebebiyle haberdar oluyoruz. Son olayda, sosyal medya hesabında kediye yaptığı işkencenin görüntülerini yayınlayan işadamı kısa sürede belirlenerek gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hakan G'nin, sosyal medya hesabında, evindeki bir kediye yaptığı işkence görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti.

Akıl hastanesine gönderildi

Gözaltına alındıktan sonra Kocasinan Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan Hakan G, Bakırköy Adalet Sarayına götürüldü. 5199 Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, şüpheli Hakan G.'nin akıl sağlığı yönünden incelenmesine karar verildi.

Hakan G. hakkında sağlık raporunun sonucuna göre adli işlemlere devam edileceği öğrenildi.

Kediyi defalarca dövdü

Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi.

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:49
  1. Bahçelievler

YORUM YAZ

  • ahmetahmet34 dk önce
    bravo hakimlerimize... bu caniler gibi basortusu/inanc/dusunce/islam/milletimizin sevdigi devlet buyuklerimize hakaret, kufur, saldiri yapanlarin de oncelikle 2 aydan az olmamak uzere akil hastanesinde zorunlu yatirilmasi ve ceza ehliyeti arastirmasi yapilmasi sart!!!! bu trollukte ve provokasyon icin kullanilanlarin akillari nasil baslarina gelecek ve bu suclar azalacak birlikte gorecegiz

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "(Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması önerisi) Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları dikkate alınmalı."
  1. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
  2. ÖSYM'den adaylara son dakika uyarısı
  3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
  4. ABD’li Senatör Lindsey Graham..
  5. İranlı tur operatörleri Diyarbakır'da
  6. Teröristin cenazesine katılmıştı! O..
  7. Merkel'den "tarımda dijitalleşme"..
  8. Trump engelledi! ABD'li isim iptal etti
  9. Arap Birliğinden "Suriye üyeliği"..
  10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
  11. Erdoğan Fazıl Say'ın konserinde
  12. Irkçı Johnson'dan 'U dönüşü'
  13. Büyükçekmeceli vatandaş Mevlüt Uysal'a..
  14. Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi..
  15. Basketbol: Toplu sonuç
  16. Cani adam hakkında karar verildi!
  17. Akhisarspor-Beşiktaş maçından notlar
  18. İngiliz Prensi Philip'in kaza yaptı!..
  19. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
  20. Öğrencilerden "Türkiye'de kar,..
FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
Tonlarca altın için geri sayım başladı
Tonlarca altın için geri sayım başladı
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi

Günün Karikatürü

19 Ocak 2019
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak