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Spor Caner'in ardından Ozan direkten döndü! İşte sebebi
Spor

Caner'in ardından Ozan direkten döndü! İşte sebebi

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın da kadro dışı bırakılmak istendiği ancak sezon sonu Avrupa'ya satılacağı nedeniyle değerinin düşmemesi için sadece kulübeye çekildiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 09:39:00 -
Caner'in ardından Ozan direkten döndü! İşte sebebi

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada, kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi. Erol Bulut, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti. Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, "Bunu yapmak zorundayız" diyerek Caner'e bildirdi.

Ozan topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi. Trabzon maçı kazanılmasaydı, daha radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine para cezası kesilecekti.

Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek. Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurcalamaması için, "Kadro dışı" ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Fanatik

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