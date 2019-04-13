Caner Erkin cezalı duruma düştü Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, Başakşehir maçının ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Beşiktaş’ın tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, Başakşehir maçının ilk yarısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Caner Erkin önümüzdeki hafta Sivas deplasmanında forma giyemeyecek.

Beşiktaş’ta Caner Erkin cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın 19. dakikasında Emre Belözoğlu’na yaptığı faul sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan Caner Erkin, 4. sarı kartına ulaştı ve cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu önümüzdeki hafta oynanacak olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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