Caner Cindoruk kimdir? Ahlaksız dizi Sadakatsiz oyuncusu Caner Cindoruk nereli?

Çarpık ilişkilerin ayyuka çıktığı sözde dizilere, her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Aile yapısının temeline dinamit yerleştiren ve ahlaksızlığın zirve yaptığı bazı televizyon dizileri her kesimden insan için büyük bir tehlike arz ediyor. Fuhşun, aldatmanın, ihanetin eksik olmadığı sözde yerli diziler adeta lağım çukuru gibi pislik saçıyor. Eşlerin birbirini aldattığı, kimin eli kimin cebinde rezilikleriyle dolu sözde diziler arasında Sadakatsiz adlı rezil dizidi de eklendi. Ahlaksız dizi Sadakatsiz’in başroloyuncu Caner Cindoruk dizideki iğrenç senaryo ile özellikle de gençleri zehirliyor. Peki kim bu Caner Cindoruk? Caner Cindoruk kaç yaşında?

Caner Cindoruk kimdir?

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Rezil dizi Sadakatsiz sözde oyuncusu Caner Cindoruk’un babası Zafer Doruk, Orhan Kemal Öykü Ödüllü’nü kazandı. Amcası tiyatro oyuncusu olan Caner Cindoruk, ailesinin yönlendirmesiyle tiyatroya yöneldi. Çocukluk yıllarında tiyatro sahnesinde rol alan Caner Cindoruk, eğitim yıllarında tiyatrodan uzak kalmadı.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Caner Cindoruk, ilk profesyonel tiyatro oyununa 1997 senesinde Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunda çıktı. Yıllarca Adana Şehir Tiyatroları ve Seyhan Belediyesi tiyatrosunda görev aldı. 2006 yılında İstanbul’a gelen Caner Cindoruk, aynı yıl sinemaya Beynelmilel filmi ile başladı.

Rezil dizi Sadakatsiz sözde oyuncusu Caner Cindoruk, Kelebek filminde oynadı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle televizyon ekranlarında görünmeye başladı. Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde de oynayan ahlaksız dizi Sadakatsizler oyuncusu Caner Cindoruk, Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal karekterini canlandırdı.