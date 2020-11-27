  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?
Gündem

Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?

Son dakika haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcılar arasından Yargıtay üyeliğine seçti. Yargıtay üyesi olan hakim savcılar arasında Canel Rüzgar da var. Peki Hakim Canel Rüzgar kimdir, nerelidir? Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu? İşte HSK, Yargıtay üye atamaları.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:21:00 - 2020-11-27 15:22:24
Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2’si tutuklu 35 sanıklı davaya bakan Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, duruşma sonunda görev yerinin değiştiğini açıklamıştı. Başkan Rüzgar, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olarak atandım” demişti.

İşte HSK, Yargıtay üyeliğine atanan isimler:

İrfan Fidan

Yüksel Kocaman

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mustafa Ercan

Mustafa Doğan

Savaş Şahinsoy

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı
Dünya

Merkel ve Macron'dan Türkiye'ye karşı hain plan! Rapor ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ı, uluslararası anlaşmalara uymayan şekilde üyeliğe alan AB, şimdi de NATO için benzer hesaplar peşinde. Almanya ve Fransa, Gün..
İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'ni eleştirmişti... AK Partili isimden Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusu!

AK Partili milletvekili Özlem Zengin, İstanbul Sözleşmesi'ni eleştiren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha önce..
Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!
Korona Virüs

Alenen duyurdular... Dünyanın haber beklediği firma büyük aşı skandalını itiraf etti!

AstraZenaca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği ve koronavirüse karşı yüzde 90 koruma sağladığı belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay