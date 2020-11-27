Canel Rüzgar kimdir? Hakim Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu?
Son dakika haberine göre, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcılar arasından Yargıtay üyeliğine seçti. Yargıtay üyesi olan hakim savcılar arasında Canel Rüzgar da var. Peki Hakim Canel Rüzgar kimdir, nerelidir? Canel Rüzgar hangi görevlerde bulundu? İşte HSK, Yargıtay üye atamaları.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2’si tutuklu 35 sanıklı davaya bakan Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, duruşma sonunda görev yerinin değiştiğini açıklamıştı. Başkan Rüzgar, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olarak atandım” demişti.
İşte HSK, Yargıtay üyeliğine atanan isimler:
İrfan Fidan
Yüksel Kocaman
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mustafa Ercan
Mustafa Doğan
Savaş Şahinsoy