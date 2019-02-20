Candida mantarı nedir? Candida mantarını engellemek için ne yapılmalı?

Candida, insanlarda ve hayvanlarda mantar hastalığına neden olabilen bir maya cinsidir. Normal koşullarda vücutta olan bir mantar türü olan candida, sayısı çoğaldıkça zararlı olmaya başlar. Peki, candida mantarı nedir?

Candida mantarı nedir?

Candida, Türkçe "kandida" olarak okunur. Vücutta fazla miktarda candida bulunması kandidiyaz hastalığına yol açar. Özellikle migren başta olmak üzere çeşitli kas, kemik ve organ ağrıları, mantar problemleri, egzama, beyin hasarı gibi belirtiler, hatta bazen ruhsal çöküntüler bile ortaya çıkabilir. Fazla şeker tüketimi, rafine un tüketimi gibi bağırsakta metabolize olan bazı ürünler vücuttaki candidanın çoğalmasına sebep olur.



Candida enfeksiyonlarının en sık görülen tiplerinden biri akrilik takma diş kullananlarda görülür.

Candida mantarını engellemek için ne yapılmalı?

Enfeksiyon temizlenene kadar ilişkiye girmeyin. İlaçlarınızı düzenli kullanın. Uzun süre ıslak bornoz veya mayo giymeyin.



Doktorunuz önermedikçe genital bölge için özel şampuan, sprey vs. kullanmayın.



Genital bölgeyi iyi kurulayın, nemli bırakmayın.

Pamuklu iç çamaşırları kullanın ve sık değiştirin, naylon benzeri iç çamaşırı giymeyin.



Şişman iseniz kilo verin.



Diyabetliyseniz, kan şekerinize dikkat edin.



Şekerli yiyeceklerden uzak durun.



Bol yoğurt tüketin, bazı kadınlar faydasının olduğunu ifade ederler. Mümkünse sık ve uzun süreli antibiyotik kullanmayın.



İki ay içinde enfeksiyon tekrar ederse veya tedaviye rağmen düzelmezse doktorunuza başvurun.