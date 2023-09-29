Candaş Tolga Işık, Arda Turan röportajı sonrası görevinden ayrıldı

"Gazeteci Candaş Tolga Işık geçtiğimiz aylarda Sports Digitale Youtube kanalıyla anlaştığını açıklamıştı. Işık’ın Sports Digitale macerası başlamadan bitti.

Sports Digitale kadrosuna katılan Candaş Tolga Işık herhangi bir programa çıkmadan ayrıldığını duyurdu. Ayrılığını sosyal medya hesabından paylaşan Candaş Tolga Işık, Sports Digitale için Arda Turan ile yaptığı röportajın da yayınlanmamasını istedi.

Candaş Tolga Işık’ın yaptığı paylaşımı şöyle:

“Sports Digitale kanalıyla henüz başlamayan iş arkadaşlığımızı bugün itibarıyla bitirmiş bulunuyorum. Yaptığım röportajı da yayınlamamalarını rica ettim. Umarım saygı gösterirler. Birlikte çalıştığım tüm emekçi arkadaşlarıma teşekkür ederim. Herkese selamlar, sevgiler.”

Arda Turan: Diline dolamasına izin vermem

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da, Candaş Tolga Işık’ın ayrılığı ve röportajının yayınlanmaması ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

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Ardan Turan açıklamasında şunları kaydetti:

“Candaş Tolga Işık, hem dostluğuna hem gazeteciliğine sonsuz güvendiğim bir abimdir. Onun olduğu her işte koşulsuz yer alırım. Ama bu ülkede kimsenin, unvanı ne olursa olsun, Türk sporunun ve Galatasaray’ın sembol ismi Ali Sami Yen’in adını alaycı bir şekilde diline dolamasına izin vermem.

Kanalla ilişiğini kestiğini açıklayan Candaş abiye bu hassas ve örnek tavrı için çok teşekkür ederim. Röportajın kaydı sırasında emek veren tüm arkadaşlar haklarını helal etsinler. Bu ülkenin değerlerine saygı bizim şaşmaz pusulamızdır.”

Candaş Tolga Işık, Sports Digitale neden ayrıldı?

Candaş Tolga Işık, Sports Digitale’den neden ayrıldığına ilişkin gerekçeyi takipçileriyle paylaşmadı ancak Işık’ın ayrılık sebebinin kanalın kurucu ortaklarından Doğan Dirim’in bir kullanıcının “Galatasaray taraftarı sizi izlemez” paylaşımına verdiği “haftaya Ali Sami Yen’i konuk etmeyi düşünüyoruz” cevabı olduğu iddia edildi.

Doğan Dirim'le yollar ayrıldı

Sports Digtale ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğan Dirim'le yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam sosyal medyada, Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden, Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen hakkında bir yatırımcımızın paylaştığı tweet'i üzülerek öğrenmiş bulunuyor ve şiddetle kınıyoruz.

Bu mesnetsiz paylaşım için başta Galatasaray camiası, başkanı, yönetimi ve taraftarlarından özür diliyoruz.

Bu paylaşımı yaoab yatırımcımız Doğan Dirim ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Bu tip davranışta bulunan ve sosyal medyada bir kulübe veya birşahsa bu tarzda bir turumda bulunan hiçir kimsenin Sports Digitale çatısı altında barındırmayacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız."