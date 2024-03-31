Candan Erçetin CHP'den vekil olamayınca sandık kurulu üyesi oldu

Mayıs ayında yapılan seçimlerde CHP'de vekil aday adaylığında liste dışı kalan ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Sandık Kurulu Üyesi oldu. Oy vermeye gelenler ünlü sanatçıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Milyonlar, yerel yöneticileri belirlemek için okullara akın etti.

Yeminler edildikten sonra saat 08.00 itibari ile yurt genelinde oy verme işlemi başladı.

34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Doğu'daki 32 ilde oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı.

Bu illerde yaşayan vatandaşlar saat 16'ya kadar oylarını kullanabilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CANDAN ERÇETİN SANDIK KURULU ÜYESİ OLDU

Oy kullanma işlemi yurt genelinde tüm hızıyla devam ederken ünlü sanatçı Candan Erçetin, yerel seçimlerde Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu’nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi.

Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin'i görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Candan Erçetin’in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anlar kameralara yansıdı.

CHP'DEN VEKİL OLAMAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Candan Erçetin, 14-28 Mayıs 2023 yılında yapılan seçimlerde CHP'den vekil aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu. Kırklareli'nden başvuru yapan Candan Erçetin, parti içerisinde kabul görmemişti. CHP'liler, ünlü santçının başka bir kentten adat gösterilmesini istemişti. Ancak beklentiler karşılık bulmayınca Candan Erçetin liste dışı kalmıştı.