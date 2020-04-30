Canavarla virüs gibi mücadele sinyali

Buğra Kardan

Enflasyon tahmininin aşağı yönlü revize edilmesi halinde dolar ve Euro kurunun iniş eğilimine geçmesi, belli bir noktada dengelenmesi bekleniyor. Hem Coronavirüsüne (Covid-19) hem de faiz lobisine karşı amansız bir savaş veren TCMB Başkanı Uysal’ın sanal ortamdan gerçekleştireceği basın toplantısında ayrıca ‘enflasyonla da mücadele sürecini etkin yürütecekleri’ mesajını vereceği öngörülüyor. Bu mesajın da TL’nin yabancı para birimleri karşısında değerini arttıracağı düşünülüyor.

Yatırım stratejistleri, Covid-19 nedeniyle tüm dünyada emtia ve enerji fiyatlarının devamlı gerilediğine işaret ediyor. Kur artışının bu gerilemeye yetişmesinin mümkün olmadığına dikkati çeken aynı stratejistler, “Petrol fiyatlarında yüzde 60-65 düşüş söz konusu, TL’nin değer kaybı ise yüzde 15 seviyesinde. Arada 50-55 puanlık bir fark var ki bu da enflasyonun makul düzeylere inmesine katkı sunar. Kuvvetle muhtemel TCMB de aynı görüşte. Zira kurumun yönetiminde Covid-19’un rolüyle talebe uyumlu olarak üretici ve tüketici fiyatlarının belli bir hatta oturacağı kanaati ağır basıyor” diyor.

Belirsizlik söz konusu

Piyasa analisti Burçak Gezgin de Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede enerji fiyatlarının düşük seyretmesinin enflasyon tahminlerine olumlu yansıyacağını ifade etti. Petrol fiyatlarının dibe vurmasının Türkiye gibi ithalatçı ülkelerin lehine olduğunu kaydeden Gezgin, “Ama Covid-19’un önemli sorunlara da neden olduğu bir hakikat. Çünkü belirsizlik var. Yani ne olup biteceğini, enerji talebinin ve bedelinin ne zaman sıçrama yapacağını bilemiyoruz. Bu da haliyle ekonomide sıkıntılara yol açıyor” yorumunu paylaştı.