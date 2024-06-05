Canan Karatay’ın sırrı! Açıkladı: En sağlıklı turşu bakın hangisiymiş, gerçeğini anlattı! Diğerleri değer kaybetti

Lahana turşusu yapımında dikkat edilmesi gereken püf noktaları, lezzetli ve sağlıklı bir turşu elde etmenin anahtarıdır.

Evde turşu yaparken öncelikle kullanılacak lahanaların taze ve kaliteli olmasına özen gösterilmelidir. Sağlıklı ve taze lahanalar, turşunun lezzetini ve besin değerini artırır.

Lahanalar iyice yıkanmalı ve kurulanmalıdır. Temizlenmiş lahanalar, turşu suyunda daha iyi fermantasyon sağlar.

Turşu suyu için kullanılacak suyun kalitesi de büyük önem taşır. İçme suyu veya arıtılmış su tercih edilmeli, böylece turşunun lezzeti ve sağlık değeri maksimum seviyede olur.

Turşu suyu için kullanılacak tuzun doğal kaya tuzu olmasına dikkat edilmelidir. Doğal kaya tuzu, turşunun sağlıklı olmasını sağlar ve lezzetini artırır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ayrıca, turşuların fermantasyon sürecinde hava alması için kavanozların ara sıra açılıp kapatılması gerekir.

İşte bu püf noktalarına dikkat edilerek yapılan lahana turşusu, Canan Karatay'ın da belirttiği gibi sağlık dolu bir atıştırmalık olarak sofralara taşınıyor.

İşte ev yapımı sağlıklı lahana turşusu tarifi…

Malzemeler;

· 1 adet lahana (büyük boy)

· 3 yemek kaşığı kaya tuzu

· 2 adet orta boy havuç

· 5 diş sarımsak

· 1 tatlı kaşığı toz şeker

· 1 su bardağı üzüm sirkesi

· 2 litre içme suyu

· 1 çay kaşığı limon tuzu

Yapılışı;

· Dış yapraklarını ayıklayın ve bol suda yıkayın.

· Sert ve sık yapraklı turşuluk lahananın orta kısmındaki kök kısmını keskin bir bıçak yardımıyla çıkarın.

· Lahanayı en az dört eşit parçaya bölün ve istediğiniz büyüklükte doğrayın. Kök kısmına doğru giden sert yaprakları küçültün, bu turşunun daha hızlı olmasını sağlar.

· Lahanaları kaya tuzu ile birlikte ovun.

· Temiz ve geniş bir kavanoza ovduğunuz lahanaları ekleyin.

· Aralarına kabukları soyulmuş ve iri doğranmış havuçları dizin ve tekrar lahana ekleyerek kavanozu doldurun.

· Kavanozu doldurduktan sonra toz şekeri, sarımsağı ve sirkeyi ilave edin.

· İçme suyunu lahanaların üzerini geçecek kadar doldurun.

· Son olarak limon tuzunu ilave edip kavanozun ağzını hava almayacak şekilde kapatın.

· Hazırlanan turşuyu oda sıcaklığında, güneş görmeyen bir yerde 15 gün boyunca muhafaza edin.

· Turşuyu açtıktan sonra buzdolabında saklayın ve tüketmeye başlayın.