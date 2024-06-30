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Kadın - Aile Canan Karatay'ın 10 puan verdiği muhteşem tarif: Yaz kış tüketen zımba gibi oluyor diyerek açıkladı! Şifa deposu
Kadın - Aile

Canan Karatay'ın 10 puan verdiği muhteşem tarif: Yaz kış tüketen zımba gibi oluyor diyerek açıkladı! Şifa deposu

Yeniakit Publisher
2024-06-30 16:30:00 - 2024-06-30 16:36:49
Canan Karatay'ın 10 puan verdiği muhteşem tarif: Yaz kış tüketen zımba gibi oluyor diyerek açıkladı! Şifa deposu

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme konusunda zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Karatay sağlıklı beslenmenin temelinde doğal, katkısız ve taze gıdaların tüketilmesinin önemine vurgu yapıyor. Bu doğrultuda ünlü profesörün sağlıklı bir formül için ev yapımı domates salçası önerisi kısa sürede dikkat çekti. Bir şifa kaynağıdır. Bilindiği gibi doğal ev yapımı domates salçası doğal ve katkısız beslenme anlayışının bir parçası olarak ön plana çıkıyor.

Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor. Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor. Canan Karatay'ın son önerisi kısa sürede çok konuşuldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın domates salçası tarifi oldukça basit ve doğal malzemeler içeriyor. Karatay'ın tarifinde domateslerin doğal suyunun kullanılması ve kristal kaya tuzu dışında başka bir katkı maddesi kullanılmaması son derece önemli oluyor.
Domates içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulundurması nedeniyle oldukça faydalı bir sebzedir. Domates salçası da domatesin faydalarından yararlanmanın yanı sıra yemeklerimize lezzet ve aroma katmak için sıkça kullanılıyor.
Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu salça yemeklere lezzet ve aroma katarken, domatesin faydalarından da yararlanmamızı sağlıyor.

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Doğal ev salçasının faydaları saymakla bitmiyor. Domates salçasının içeriğinde yüksek miktarda A, C ve E vitamini, potasyum, folik asit ve likopen adlı antioksidan bileşikler bulunuyor.
A vitamini göz sağlığı için oldukça önemlidir.
Düşük ışıkta görmeyi sağlayan karanlıkta renklerin ayırt edilmesine yardımcı olurken aynı zamanda bağışıklık sistemi sağlığı ve cilt sağlığı için de önemlidir.
Salça aynı zamanda C vitamini açısından da zengin bir kaynaktır.
C vitamini, vücutta serbest radikallerle savaşan ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olan bir antioksidandır.
Prof. Dr. Canan Karatay, "Karatay Mutfağı" kitabında domates salçası tarifi malzemeleri şunlardır:
5-10 kilo domates
Kristal kaya tuzu
Sızma zeytinyağı
Domates salçası yapımında öncelikle domateslerin kabukları soyulmalı ve iri iri doğranmalıdır.
Tencereyi orta ısıdaki ocağın üstüne koyup, ara sıra karıştırarak, kaynamaya başlamasını bekleyin ve kaynamaya başlayınca ateşi kısın, ara sıra karıştırıp dibinin tutmasını önleyerek suyunu çekene kadar(60-90 dakika) kısık ateşte kaynatın.
Daha sonra ateşi söndürüp tencereyi soğumaya bırakın. Domatesler soğuduktan sonra ince delikli bir süzgeçten, iyice ezdirerek süzün. Süzdüğünüz domatesleri çelik, emaye veya cam bir tepsiye dökün, üzerine tuz serpin ve temiz bir tülbent bezle örtüp, güneşe bırakın.
Salçayı her gün karıştırarak, güneşte bekletip, katılaşmasını sağlayın.(Ortalama 3-5 gün) Salça koyu bir kıvama geldiğinde cam saklama kaplarına doldurun. Üzerine ince bir tabaka halinde zeytinyağı dökün ve kapağını kapatıp buzdolabında saklayın.

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