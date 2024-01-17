  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İki ilde okullara kar tatili: Valiliklerden peş peşe açıklama geldi

Türkiye için büyük tehlike! İsrailliler oradan ev, arsa, arazi, şirket ne varsa satın alıyor

İkinci el otomobil satın alacaklar dikkat! İşte 130 bin TL'den başlayan otomobiller…

Milli Muharip Uçak daha havalanmadan gündemi altüst etti! 4 ülke şimdiden Türkiye'nin kapısını çaldı: İlk bize verin

ANKA-3 Alman basınında! 'Türkiye yerli insansız hava aracı gücüne dönüştü'

Kartal'dan 3 bomba birden! Fernando Santos istedi, geliyorlar...

Bir dönemin petrol deviydi! Ünlü Türk firmasından kötü haber... Konkordato ilan ettiler

Hatay’da CHP’ye tepkiler büyüyor Lütfü Savaş kararı seçimi peşinen kaybettirir

17 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Rus gazetesi yazdı: Türkiye'ye petrol akıyor
Yaşam Canan Karatay’ı şoke eden olayda sıcak gelişme
Yaşam

Canan Karatay’ı şoke eden olayda sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-01-17 11:37:00 -

Şanlıurfa'da Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 2013 yılında Prof. Dr. Canan Karatay'ı dolandıran şüphelinin de aralarında bulunduğu 47 zanlı yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 162 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi. Silahlı yağma, uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapmak, hırsızlık, kasten yaralama, nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranan 19'u hükümlü toplam 47 kişi, saklandıkları adreslerde gözaltına alındı. Prof. Dr. Canan Karatay'ın 2013'de dolandırılması olayının şüphelilerinden olan ve hakkında 'silahlı yağma ve dolandırıcılık' suçundan 19 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü M.K.'nin de operasyonda yakalandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Dolandırıcılığın böylesi! İnternetten sipariş verdi televizyon yerine bakın ne geldi
Dolandırıcılığın böylesi! İnternetten sipariş verdi televizyon yerine bakın ne geldi

Yaşam

Dolandırıcılığın böylesi! İnternetten sipariş verdi televizyon yerine bakın ne geldi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşte dünyanın en büyük kar labirenti
İşte dünyanın en büyük kar labirenti

Dünya

İşte dünyanın en büyük kar labirenti

İstanbul'a can suyu! İki kare arasındaki fark şaşırttı
İstanbul'a can suyu! İki kare arasındaki fark şaşırttı

Yaşam

İstanbul'a can suyu! İki kare arasındaki fark şaşırttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23