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Kadın - Aile Canan Karatay'ı bile şaşırtacak cevap: Diyetsiz zayıflatan, 1 haftada 2 beden incelten besin! Sorun olmaktan çıkıyor!
Kadın - Aile

Canan Karatay'ı bile şaşırtacak cevap: Diyetsiz zayıflatan, 1 haftada 2 beden incelten besin! Sorun olmaktan çıkıyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 01:03:00 - 2024-05-07 01:29:07
Canan Karatay'ı bile şaşırtacak cevap: Diyetsiz zayıflatan, 1 haftada 2 beden incelten besin! Sorun olmaktan çıkıyor!

Diyet süreci birçok kişinin hızlıca zayıflayabilmek için başvurduğu yöntemlerden biri. Birçok insan balık etli halinde olmak istemiyor. Ve diyet, birçok kişiye büyük işkence gibi gelebiliyor. Diyetsiz kilo verdiren yöntem hakkında açıklamalarda bulunan diyetisyen Büşra Çalışkan'ın bunu yapın çağrısı dikkat çekti. Sonuçları deneyimli Canan Karatay'ı bile şaşırtacak cinsten. Böyle cevap verdi...

Kış aylarında alınan kilolardan kurtulmak isteyenler için doğru adres burası. Diyetisyen Büşra Çalışkan, bir haftada iki beden incelmeyi sağlayan harika bir yoğurt kürü tarifi verdi. İşte bu etkili kürün hazırlanışı ve uygulanışı... Bu tarifle kilolar sorun olmaktan çıkıyor....

1 HAFTADA 2 BEDEN İNCELTEN TARİF

Tarif için gerekli malzemeler;

1 yemek kaşığı yoğurt
3-4 dal dere otu
1/2 çay kaşığı sumak
1/2 çay kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1/2 limon
Yapılışı ve uygulanışı;
Bu kürü hazırlamak için gereken tüm malzemeleri bir kase içerisinde iyice karıştırın. Bu karışımı 1 hafta boyunca her gece yatmadan bir saat önce tüketin. Bu sayede gece boyunca yağ yakımını hızlandırmış olacaksınız.

Sağlıklı Kilo Vermenin İpuçları
Dengeli Beslenme: Sağlıklı zayıflamanın temeli dengeli beslenmedir. Meyve, sebze, tam tahıllar, yağsız protein kaynakları ve sağlıklı yağları içeren bir diyet, uzun vadede kilo kontrolüne yardımcı olur.

Porsiyon Kontrolü: Büyük porsiyonlar yemek yeme eğilimini azaltmak, kalori alımını kontrol etmeye yardımcı olur. Yemeklerde tabak boyutunu küçültmek faydalı bir yöntem olabilir.
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Düzenli Egzersiz: Haftada birkaç gün düzenli egzersiz yapmak, hem kalori yakmanıza yardımcı olur hem de metabolizmanızı hızlandırır. Kardiyo egzersizleri ve ağırlık antrenmanları, etkili bir kombinasyondur.

Yeterli Su Tüketimi: Günde en az 8-10 bardak su içmek, metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissini artırarak aşırı yeme ihtiyacını azaltabilir.

Uyku Düzeni: Yeterli ve düzenli uyku, sağlıklı kilo vermenin önemli bir parçasıdır. Uyku eksikliği, açlık hormonları olan ghrelin seviyesini artırırken, tokluk hissi veren leptin seviyesini düşürür.

Sağlıklı Atıştırmalıklar: Açlık hissettiğinizde sağlıksız yiyeceklere yönelmek yerine, meyve, yoğurt veya kuru yemiş gibi sağlıklı alternatifler tercih edin.

Stresten Uzak Durma: Stres, özellikle karın bölgesinde yağ birikimine yol açabilen kortizol hormonunun salınımını artırabilir. Meditasyon, yoga ve derin nefes alma teknikleri stresi yönetmeye yardımcı olabilir.

Alkol ve Şekerli İçeceklerden Kaçınma: Alkol ve şekerli içecekler yüksek kalorili ancak besin değeri düşük sıvılar içerirler. Bu tür içecekleri sınırlamak, kalori alımını azaltmada etkilidir.

Yeme Alışkanlıklarınızı Değerlendirin: Yemek yeme alışkanlıklarınızı gözden geçirin ve aç olmadığınız zamanlarda yeme eğiliminizi kontrol edin. Duygusal yeme, sağlıklı zayıflama sürecini olumsuz etkileyebilir.

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