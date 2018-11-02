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Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi

Daha önce tuz ile ilgili keskin açıklamalarda bulunmuştu. İlk defa ezber bozan bir açıklama yaptı.İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yeterli miktarda saf değil tuzlu su tüketilmesini önerdi.

02 Kasım 2018 Cuma 21:32
Canan Karatay'dan tuzlu su önerisi

MİNERALLİ SU

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gerçek Tıbbın 10 Şifresi" adlı söyleşideki konuşmasında, çocukların doğduğu andan itibaren anne sütündeki sağlıklı tüm besinleri aldığını anlattı. 

Doğal ürünlere öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, karbonhidratın zararlarına değindi. Karatay, "Gaziantep gibi bir yerde 'Karbonhidrat yemeyin' diyorum ben de. Yani 'Baklava yemeyin' diyoruz. İşiniz zor o yüzden." dedi.

Sağlıklı olmak için öncelikle vücuda yeterli miktarda suyun gitmesi gerektiğini belirten Karatay, şöyle konuştu;

"Sağlıklı olmak için suyun yanında vücuda yeterli hayvansal yağ, protein gidecek. O zaman hastalanmıyoruz. Hastalanmış olsak bile yavaş yavaş hastalıklarımızdan kurtuluyoruz. Yeterli miktarda su için ama bu su sağlıklı su olmalı. Sağlıklı su dediğimiz bildiğiniz alınan şişedeki su değil. Nedir o, yüzde 60 ila 80 arasındaki tuzlu su.

İÇİ TUZ DOLU OLACAK

Bu oran da yaşa göre değişir. Saf su değil, tuzlu su için. İçi tuz dolu olacak. Dengeli, içi minerallerle dolu su için çünkü bu, vücutta tüm işlevleri görecek. Göz görecek, sinir sistemini rahatlatacak.. İçi mineral dolu tuzlu su olması tüm hücrelerimize yararlı. Onun dışında da yüzde 20 oranında hayvansal protein, bunun yanında da yüzde 19,9 oranında hayvansal yağ olacak. Bunlar dengeli olarak vücuda arz edildiği zaman hücrelerin toparlandığı görülecek. " dedi.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 21:32
  1. Gaziantep
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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