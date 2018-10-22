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Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı besindir

Kayseri'de düzenlenen bir kitap fuarına katılan Prof. Dr. Canan Karatay yinedikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karatay “Pastırma en sağlıklı besindir, kesesi müsait olana” dedi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:41
Canan Karatay: Pastırma en sağlıklı besindir

Kayseri'de düzenlenen bir kitap fuarına katılanCanan Karatay, en sağlıklı besinin Kayseri pastırması olduğunu söyledi. Etkinlikte söyleşide bulunan Karatay, son yıllarda pastırmanın içerisine nitrat katıldığından dolayı doğal özelliğini kaybettiğini vurguladı.

Doğal olan pastırmanın ise insan vücudunun günlük ihtiyacı olan proteini karşıladığını işet şu sözlerle anlattı: "Birkaç yıldır pastırmaya nitrat katıldığını duydum, çok üzüldüm. Lütfen geleneklerimizden çok uzaklaşmayalım. Bin 500 kazanacağımıza, 500 kazanalım. Eti ihtiyacı olduğu ısıda kurutarak yiyelim. Yapılışını hızlandırmayalım, aç gözlülük yapmayalım. Pastırma en sağlıklı besindir, kesesi müsait olana. İnsan vücudu protein ve yağdan oluşur. Protein ve hayvansal yağın insan vücuduna dengeli olarak girmesi lazım. Protein 3 ise yağ da 1 olmalıdır. Onun için yağlı kırmızı et tüketmeliyiz. Pastırma protein ve yağın dengeli olduğu bir besindir. Nasıl isterseniz öyle yiyin; bir gün pastırmalı yumurta yersiniz, bir gün pastırmanın yanında yeşillik yersiniz. Ama tüketmekten korkmayın. Bol bol yiyin diyemem, çok pahalı."

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:41
  1. Kayseri
  2. Canan Karatay
  3. pastırma

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