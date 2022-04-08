Canan Karatay'dan ezber bozan çıkış: Onları çöpe atın!

Prof. Dr. Canan Karatay, Ferda Yıldırım’ın YouTube kanalına konuk oldu. Sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz için kristal kaya tuzunun önemine değinen Prof. Dr. Canan Karatay, “oksijen, su ve tuzsuz hayat olmaz” dedi. Tek derdinin halk sağlığı olduğunu söyleyen İbn-i Sina’nın tıbbıyla yetiştiğini anlatan Canan Karatay ABD’nin Green Card vermek istemesini onların çıkarlarını yemin ederek koruyamazdım o sebeple ülkeme döndüm diye anlatıyor.

"Kimyasallardan uzak durun"

Yumurta, zeytinyağı, tereyağı, tuz, şeker gibi pek çok konuda ezber bozan Karatay, “virüslerden, bakterilerden korkmayın diyor” ve DNA’mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneriyor.

Tuz ve yağ olmadan antikorun oluşmayacağını da söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, müsilajdan virüslere, kişiye özel tedavi yöntemlerinden yaşam biçimine, kristal kaya tuzu tüketiminden, deterjan ve dezenfektanların hayatımıza etkilerine, pek çok söylemiyle bir kez daha gündem olacak.

"Zeytin yoksa köle oluruz"

Müsilajın sebeplerinden birinin suya akan tonlarca dezenfektan olduğunu söyleyen Karatay, susuz, tuzsuz ve mineralsiz bir hayatın mümkün olmadığını dile getirdi. İyotun mikropları öldürdüğünü dile getiren Canan Karatay, zeytinin ise stratejik bir ürün olduğunu zeytin olmazsa köle olunacağını söyledi. “Ben görevimi yaptım. Vicdanım da gönlüm de rahat” diyerek söyleşisini noktaladı.