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Kadın - Aile Canan Karatay'dan 2025 yılı için öngörüyü söyledi: Türkiye'de herkes buna hazırlık yapıyor! Kıtlık savaşı çıkışı
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan 2025 yılı için öngörüyü söyledi: Türkiye'de herkes buna hazırlık yapıyor! Kıtlık savaşı çıkışı

Yeniakit Publisher
2023-08-31 13:46:00 - 2023-08-31 13:48:38
Canan Karatay'dan 2025 yılı için öngörüyü söyledi: Türkiye'de herkes buna hazırlık yapıyor! Kıtlık savaşı çıkışı

Türkiye'deki ve dünyadaki büyük bir kıtlık için İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay harekete geçti dikkat çeken uyarıyı Türkiye'ye duyurma kararı aldı. “2025'te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor”... Ezber bozan açıklamalarıyla bilinen Canan Karatay'dan 2025 için korkutan öngörü

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “2025’te büyük bir kıtlık başlayacak dünyada ve bütün herkes buna hazırlık yapıyor” açıklamasıyla bir kez daha gündem oldu
Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay, 2025 yılı için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman isim, dünyayı bekleyen yeni bir felaketi işaret edip yaptığı uyarı nedeniyle gündem oldu.

BÜYÜK BİR KITLIK YAŞANABİLİR!

Doğal alanların tahrip edilmesine vurgu yapan Karatay, 2025 yılında büyük bir kıtlık yaşanabileceğini vurguladı.

"TÜM DÜNYA BU OLASI FELAKETE HAZIRLANIYOR!"

Maden ocaklarının neden olduğu orman tahribatı ve zeytinliklerin önemine değinen uzman isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaklaşan 2025 yılında dünya genelinde büyük bir kıtlık yaşanması bekleniyor ve tüm dünya bu olası felakete karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu noktada, maden ocakları nedeniyle yok edilen ormanlar ve özellikle zeytinliklerin hayati önemini vurgulamak istiyorum."

"BİZİ AYAKTA TUTAN UNSURLAR ARASINDA YER ALACAK"
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Canan Karatay, "Zeytin ağaçları gelecekte bizi ayakta tutacak unsurlar arasında yer alacak. Bu ağaçlar son derece dayanıklı ve zorlu koşullara karşı direnç gösterebilen varlıklardır." dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Kuraklık, soğuk, zorlu araziler ve çeşitli zorluklar karşısında bile dimdik ayakta kalabilen zeytin ağaçları, devletlerin ayakta kalabilmesi için kritik bir rol oynayacak. Zeytin meyvesi ve yağı da büyük bir değere sahiptir. Lütfen zeytin ağaçlarının yok edilmesine engel olalım."

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