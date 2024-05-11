Canan Karatay'dan 2025 için çarpıcı iddia! Uyarı: Zeytini işaret etti, böyle sakın yapmayın!

Bir Tv kanalında yayınlanan bir programın konuğu olan Prof. Dr. Canan Karatay yıllar önceki söylediği o iddia bugün tekrar gündeme geldi. İşte gündem olan o sözleri...

Sadece zeytin ağaçları ayakta kalacak diyen Canan Karatay'dan o uyarı;

Program sunucusunun sorularını yanıtlayan Karatay konuşmasında, "Zeytin ağacını kesmek cinayetten farklı değildir haberleri olsun. 2000 yıl yaşayacak bir canlıyı siz kendi kısa ömrünüz için ve kısa bir çıkarınız için şey yapamazsınız" dedi ve ekledi, "Bu artık bütün dünyada kabul edildi. 2025'te büyük bir kıtlık başlayacak. Zeytin ağaçları ayakta kalacak. Çünkü zeytin ağaçları çok güçlü ağaçlar. Zeytin ağacı olan devletler ayakta kalacaktır." dedi.