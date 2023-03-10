Canan Karatay uyardı! Sık sık yenilenmeli mutfağınızda varsa dikkat.. Kulak verin mutlaka!

Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez ev hanımlarına hayati uyarılarda bulundu. Mutfak süngerlerinin tuvaletten daha fazla mikrop barındırdığını söyleyen Karatay, "Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli"" dedi.

Sağlıklı beslenme önerileriyle gündemden düşmeyen Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kritik önerileriyle gündemden düşmüyor.

Karatay dikkat çeken uyarılarına bir yenisini daha ekleyerek evlerdeki gizyi tehlikeyi dile getirdi.

Günlerinin çoğunluğunu mutfakta geçiren ev hanımları bu haberi okuyunca çok şaşıracak. Karatay'ın dile getirdiği bu uyarıya uyulmadığı takdirde hastalıklarla karşı karşıya kalınabilir.

Mutfağınızda varsa dikkat!

Prof. Dr. Canan Karatay, "Biz evde sünger kullanmıyoruz, bez kullanıyoruz, bezi sürekli yıkıyoruz. Bulaşık süngerlerindeki mikroplar çok sıcak suda ölür. Sıcak suda ne bakteri kalır ne virüs. Deterjan öldürmez, sıcak su öldürür. Bu konulara dikkat edilmeli, daha bulaşık süngeri kullanılıyorsa sık sık yenilenmeli" sözleriyle önemli bir uyarıda bulundu.

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Konu hakkında yapılan araştırmalara göre mutfak süngerleri, tuvaletinizden daha fazla mikrop barındırıyor. Bu nedenle mutfağında bulaşık süngeri bulunduranlar çöpe atmalı veya sık sık yenilemeli.

Bulaşık süngeri yerine ne kullanılır?

El Bezleri:

Yıkanabilir, tekrar kullanılabilir ve dezenfekte edilebilir.

İsveç Bulaşık Bezleri:

Uzun ömürlüdür, çabuk kurur ve son derece dayanıklıdır.

Kabak Lifi:

Elde bulaşık yıkamak için birebirdir. Vücut lifi olarak da kullanılabilir.

Doğal Bulaşık Fırçaları:

Yumuşaktır ve tüm inatçı lekeleri çıkarır.

Bambu bezler:

Güçlü, emici ve önemli ölçüde çevre dostudurlar.