Canan Karatay üstüne basa basa uyardı! Hasta olmak istemiyorsanız bunları sakın ağzınıza sürmeyin

Ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Canan Karatay, doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuruyor.

Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı.

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı.

Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Prof. Dr. Canan Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

İşte Canan Karatay'ın yasak listesi...

¥ Simit, kuru pasta ve yaş pastalar

¥ Pirinç pilavı

¥ Patates, mısır

¥ Makarna, börek, poğaça, açma...

¥ Şeker, çikolata ve her türlü tatlı...

¥ Şuruplar, reçeller, pekmez...

¥ Yapay tatlandırıcılar

¥ Ambalajında diyet yazan tüm yiyecek ve içecekler

¥ Tüm gazlı içecekler

¥ Kızartma ve hazır çorbalar

¥ Sucuk, salam, sosis gibi işlem görmüş et ürünleri

¥ Mayonez, ketçap ve hazır soslar

¥ Fazla şeker içeren meyveler

¥ Süt tozu, protein tozu, yumurta tozu, krema vb. ürünler