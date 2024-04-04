Canan Karatay önerdiğinde kimse inanmamıştı: Köfte sönmüyor, asla dağılmıyor, ikiye ayrılmıyor! İşte ayrıntı

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay önerdiğinde hiç kimse ona inanmamıştı. Köfteye hem lezzet katıyor hem de dağılmamasını sağlıyormuş. Şimdi uzmanların bir numaralı gözdesi haline geldi

Köfte, Türkiye'nin her bölgesinde yapılan ve çocuklardan büyüklere herkesin tükettiği yiyeceklerdendir. Kasap, anne, İnegöl, ıslama, Akçaabat köfte gibi çeşitleri bulunur. Her yöreye göre farklı çeşitleri vardır. Ancak en güzel köfteler dağılmayan ve sönmeyen köftelerdir. Bunun için Canan Karatay mutlaka iç harcına kuyruk yağı eklenmesini öneriyor.

Kuyruk yağı eklenen köfteler hem daha lezzetli oluyor hem de asla sönmüyor. Son zamanlarda sadece köftecilerin değil ev hanımlarının da ilk tercihi haline geldi.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI

Haberturk göre, Kuyruk yağı sağlıklı bir yağ olduğu için kalp ve damar sağlığına iyi gelir. İçeriğindeki omega – 3 yağ asitleri ile sağlık için sayısız faydayı barındırır. Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur. Antioksidan etki gösterir. Cilt sağlığı için faydalı olan kuyruk yağı yeni hücrelerin oluşmasına etkilidir.

CANAN KARATAY SÜREKLİ SÖYLÜYORDU

Uzman Doktor Canan Karatay, margarin gibi katkı maddesi bulunan yağların yerine bulunuyorsa köy tereyağı ve kuyruk yağının kullanılmasını tavsiye ediyordu. Özellikle köfte, kebap, lahmacun gibi ürünleri yaparken iç harcına konulması yönünde yaptığı açıklamalar çok etkili oldu. Günümüzde kebapçılar kuyruk yağını daha sık kullanmaya başladı. Ev hanımları da rağbet gösterdi.

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