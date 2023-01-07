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Kadın - Aile Canan Karatay önerdi! Kış aylarında 2 saat önce yemeyi sonlandırın! Karatay diyeti 10 günde 5 kilo verdiriyor
Kadın - Aile

Canan Karatay önerdi! Kış aylarında 2 saat önce yemeyi sonlandırın! Karatay diyeti 10 günde 5 kilo verdiriyor

Sofralarını süsleyecek birbirinden zengin menülerin hazırlıkları sürerken, uzmanlardan 2023 yılına sağlıklı başlamak için uyarılar geldi. Yeni yılın ilk sabahına, dinlenmiş, dinç ve sağlıklı uyanmanın püf noktası, gün boyu aç kalmamaktan ve seçtiğiniz menünün içeriğine dikkat etmekten geçiyor. Sağlıksız ve aşırı yemek tüketimi sağlık için ciddi tehlike oluşturuyor. Uzmanlar kış aylarında 2 saat önce yemeyi sonlandırın diyor. Canan Karatay, sevilen doktorlarımızdan biridir. Canan Karatay diyetine göre ise 10 günde 5 kilo vermek mümkün. Peki Canan Karatay diyeti nasıl yapılır? Bu kez Karatay turp gibi olmak için bakın neyi önerdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 19:10:00 - 2023-01-07 19:14:58
Canan Karatay önerdi! Kış aylarında 2 saat önce yemeyi sonlandırın! Karatay diyeti 10 günde 5 kilo verdiriyor

İç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Diyet denilince akla ilk gelen isimlerden biri Canan Karatay. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için ekmek, pirinç, patatesten uzak durmalı. Peki Karatay diyeti nasıl yapılır?

KARATAY DİYETİ NASIL YAPILIR?

Karatay diyetinde glisemik indeksi yüksek karbonhidrat tüketilmemelidir. Pilav, patates, ekmek gibi besinler yasaklı yiyeceklerdendir.

Özellikle kahvaltıda ekmek yerine ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi tavsiye edilir.

Salata ve yemeklerde ayçiçeği yağı kullanılması yasaktır. Bunun yerine zeytinyağı ve tereyağı kullanılmaktadır.

Güne başlarken sağlıklı bir kahvaltı yapılması en önemli adımlardan biridir. Protein açısından zengin bir kahvaltı yapılması önerilmektedir.

Akşam'ın aktardığı habere göre: Karatay diyetinde ara öğün yoktur. Gün içerisinde 3 ana öğün ile beslenilir. 4-5 saat ara vererek bir diğer öğüne geçilir.

Turşu en faydalı besinler arasında yer almaktadır. Özellikle evde hazırlanmış bol sirkeli ve az tuzlu turşunun tüketilmesi tavsiye edilir.

Karatay diyetinde tüketilecek olan besinlerin pişirilme yöntemi düşük ısıda ve uzun süreli olmalıdır.

Gün içerisinde şekersiz çay ve kahve tüketilmesinde bir sakınca yoktur.

Alkol, meyve suları, şekerli ve gazlı içecekler kesinlikle yasaklı yiyeceklerdendir.

Diyet sırasında su tüketimi oldukça önemlidir. Gün içerisinde en az 2 litre su içilmelidir. Suyunuza limon sıkarak içmeniz de yağ yakımını hızlandıracaktır.

Her diyette olduğu gibi Karatay diyetinde de egzersiz yapmak kilo vermeyi hızlandıracaktır. Gün içerisinde 45 dakika veya 1 saatlik yürüyüşler daha etkili sonuç almanıza yardımcı olur.

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