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Canan Karatay önerdi: 'Kahvaltıda turpa sürüp yeyin'

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hakiki zeytinyağının kilo verdirdiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" dedi.

17 Eylül 2019 Salı 12:13
Canan Karatay önerdi: 'Kahvaltıda turpa sürüp yeyin'

Bodrum'daki Akyarlar Mahallesi'nde bulunan evinde tatilini sürdüren İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, dengeli ve doğal beslenme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zeytinyağının kalorisinin yüksek olmasına rağmen kilo verdirdiğini ileri süren Karatay, şöyle konuştu:

"Zeytinyağı aslında yağ değildir. Zeytin meyvesinin suyudur. En sağlıklı meyvedir. İşlenmiş çekirdek yağlarıyla karıştırmamalıyız. Her zaman söylüyorum. Zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Yemeklerde mutlaka kullanmalıyız. Özellikle yoğun bakımlardaki ve kronik hastalar ile yaşlıların sabah- akşam birer kahve fincanı içmesi gerekiyor. Bağırsaklardaki dost bakterilerin çoğalmasını sağlar, kanımızı sulandırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, Alzheimer'i önler, vücutta birikmiş olan serbest oksijen radikallerini yok eder. Kalp krizini, şeker hastalığını ve karaciğer yağlanmasını önlüyor. Kalorisinin yüksek olmasına kimse aldanmasın. Şişmanlatmaz, aksine kilo verdirir."

'Kahvaltıda turpa sürüp yeyin'

Urfa ve Trabzon tereyağlarının ise en sağlıklı tereyağı olduğunu ifade eden Karatay, "Tereyağının içeriğinde yüzde 40 zeytinyağı bulunur. Hiçbir zaman damarları tıkamaz. Kış mevsimi geldi. Artık kahvaltıda turpa sürüp, yenilmesi gerekiyor" dedi.

Canan Karatay ayrıca kendisinin de sadece bu yağları tükettiğini belirterek, "Hareket ederim, tereyağı ve zeytinyağı tüketirim. İthal olmayan bol bol fındık, fıstık. Her gün 3 saat yüzüp, güneşlenirim. Uyku saatime çok dikkat ediyorum. Bağırsakları korumak çok önemli. Doğal beslenmemden dolayı genç ve sağlıklı görünüyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 12:13
  1. Trabzon
  2. Prof. Dr. Canan Karatay
  3. Bodrum
  4. zeytinyağı

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  • SeyfullahSeyfullah15 dk önce
    Anlaşıldı bu ahirete Turp gibi gidecek

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