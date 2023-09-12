Canan Karatay midenin doğal ilacını verdi: Bu bitkinin çekirdeği gastrit ve reflüye birebir! Ezber bozan açıklama geldi

Canan Karatay zeytin çekirdeğinin zeytinden daha faydalı olduğunu ifade ediyor. Peki zeytin çekirdeği neye iyi geliyor? İşte yanıtı...

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI

Prof. Dr. Canan Karatay zeytin çekirdeklerinin atılmaması gerektiğinin altını çizdi. Canan Karatay yılların tarifi: Günde muhakkak 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutulmasını gerektiğini söyleyen Canan Karatay kötü kolesterolün dengelenmesi için büyük önem taşıdığını anlattı. Aynı zamanda zeytin çekirdeğinin yalnızca kötü kolesterol için değil insan vücudu için birçok faydasının olduğunu belirtti. Zeytin çekirdeği özellikle mide asidini düzenleyen önemli besin kaynakları arasında bulunuyor. Ülser, gastrit ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için büyük önem taşıdığını açıkladı. Günde 5 ya da 6 adet zeytin çekirdeği yutarak ne başınızı ne de dişinizi ağrıtabilirsiniz ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti.

ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Zeytin çekirdeğinin saymakla bitmeyen faydaları bulunurken özellikle sindirimi kolaylaştırdığına dair önemli detaylar dikkatleri üzerine çekti. Kanserojen hücre oluşumunu engelleyen ve vücudun bağışıklık sitemini güçlendiren zeytin çekirdeği son zamanlarda ki en popüler besin kaynakları arasında bulundu.