Canan Karatay: Kahvaltıda bunu tüketen, zekasını 10'a katlıyor... Riskini azaltabilir

Sabah kahvaltısının vazgeçilmezi yumurta, sağlıklı bir beyin için Canan Karatay'ın da sık sık vurguladığı bir lezzet.

İşte Prof. Dr. Canan Karatay’ın zeka açıcı tariflerinden biri: Fırında Domatesli Yumurta.

Yumurta severlerin ve sağlıklı bir kahvaltı arayanların favorisi olmaya aday bu tarif, pratikliği ve lezzetiyle dikkat çekiyor.

Bu basit tarifle, hem zekanızı güçlendirin hem de güne lezzetli bir başlangıç yapın.

Malzemeler;

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· 4 adet domates

· 4 adet yumurta

· 2 adet sivribiber

· 4 çay kaşığı tereyağı

· 1 tatlı kaşığı eski kaşar

· Kristal kaya tuzu, karabiber, pul biber

Yapılışı;

Öncelikle domates ve biberleri güzelce yıkayın. Domateslerin üst kısmını kesip, kaşık yardımıyla içlerini oyarak hazırlayın.

Sonra biberleri temizleyip, küçük küp şeklinde doğrayın.

Domates içlerini de aynı şekilde doğrayın ve biberle karıştırın.

Bu karışımdan bir iki yemek kaşığı kadar domateslerin içlerine paylaştırın.

Üzerlerine birer çay kaşığı tereyağı koyun ve yumurtaları kırın.

Tuz, karabiber ve pul biber serpin. Her bir domatesin üzerine bir tatlı kaşığı rendelenmiş eski kaşar koyun.

Hazırladığınız lezzetleri önceden ısıttığınız 150 derece fırında, kaşar eriyip yumurtaların kayısı kıvamında kalacak şekilde pişirin.

Sonra sıcacık servis edin ve kahvaltı keyfini doyasıya çıkarın!