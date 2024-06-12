Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Sağlıklı kahvaltılık
Canan Karatay kahvaltı öğününün önemini vurguluyor. Sağlıklı beslenme konusundaki önerileriyle tanınan ünlü hekim, bu kez zeka bu kez bu kahvaltı tarifini paylaştı.. Karatay'ın kahvaltı menüsünün vazgeçilmezi ise yumurta. İşte detaylar böyle.
Canan Karatay kahvaltıda börek, tatlı ve şekerlemelerden uzak durulmasını öğütlüyor. Peki Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünde neler var? İşte yanıtı...
KARATAY DİYETİ KAHVALTI MENÜSÜ
1 adet haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet
1-2 dilim beyaz peynir,
8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı ve kekik)
1 fincan ceviz içi veya fındık
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KARATAY DİYETİNİN FAYDALARI
Haşlanmış yumurta protein zengini. Kas ve beyin gelişimini sağlıyor. Zeytin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Omega 3 yağ asitleri bağışıklığı güçlendirir.
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