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Canan Karatay hakkında suç duyurusu! 'Tahıl beyinliler' demişti...

Vegan Derneği, beslenme konusundaki çıkışları ile gündeme gelen ünlü iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.

07 Aralık 2018 Cuma 13:02
Canan Karatay hakkında suç duyurusu! 'Tahıl beyinliler' demişti...

Beslenme üzerine hazırladığı kitapları ve açıklamalarıyla gündemde olan iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay hakkında Vegan Derneği tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Katıldığı bir televizyon programında veganlar hakkında eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Karatay, "Tahıl hayvan yemidir. İnsan vücudu tahılları kullanmaya programlanmamıştır. Tahıl yersek koyun gibi oluruz. Tahıl yersek tahıl beyinli oluruz. Vegan demek tahıl beyinli demek. Veganlar kısa ömürlüdür. Veganlar yalnız tahıl yiyor tavşan ve koyun gibi. Veganlık hastalıktır" dedi.

Karatay'ın ayrıca, "İthal kuruyemiş yenmemeli. Kuru baklagiller çok önemli. Mutlaka yenmeli. Kuru baklagiller tahıl değildir" şeklindeki ifadeleri de şikâyet konusu oldu.

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Veganlığın haram olduğunu dile getirdiğine ve fıtrata aykırı olduğuna yer verilen şikâyet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

'Halkı kin ve nefrete sürüklüyor'

"Prof. Dr. Canan Karatay çıktığı bir başka televizyon programlarında ise misyoner kelimesini kullanarak veganları adeta 'din tüccarı' olarak betimlemiştir. Gündeme gelmek amacıyla veganlar hakkında kullanmış olduğu cümlelerle hayvansal ürünleri kullanmayanları hedef göstermiştir."Dernek Başkanı Ebru Arıman tarafından yapılan suç duyurusunda Prof. Dr. Canan Karatay'ın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanması talebinde bulundu. Şikâyet üzerine Prof. Dr. Karatay hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 13:02
  1. Canan Karatay
  2. Vegan Derneği
  3. Suç duyurusu

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  • memo memo 16 dk önce
    doğadaki ot yiyen hayvanlar inek eşşek atkoyun kuzugenelde 1-2 yavru yapar gözleri 1-2km den ötesini göremez saldırganlara karşı korumasız ve teslimiyetçidir ...ama et yiyen hayvanlara bakın 3-5 km ötesini görür5-6 yavru yapar saldırgandır kanı kaynar... bu veganlar da insanlarımızıefendilerinin talimatıyla etten uzak tutarak koyunkuzu gibi teslimiyetçi-sessiz tek evlat sahibi olmamızı kurguluyorlar reis 3 çocuk dediğinde karşı olanların da bunlar olduğunu görürsünüz.
  • ufuk camuzufuk camuz30 dk önce
    dogru demiş fazla ekmek yersen embesil olursun
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