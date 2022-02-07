  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Herkes tüketsin
Sağlık

Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Herkes tüketsin

Prof. Dr. Canan Karatay, kalpten beyine her derde deva olan yemeği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 18:09:00 -
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Herkes tüketsin

Sağlıklı besinler merak ediliyor. Özellikle kalp sağlığına iyi gelen ışkının faydaları merak ediliyor. Peki ışkının faydası nedir? İşte yanıtı...

Posta'da yer alan habere göre, ışkın birçok hastalığa iyi geliyor.

Işkın yemeği

Prof. Dr. Canan Karatay, ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:' "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay