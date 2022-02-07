Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Herkes tüketsin

Sağlıklı besinler merak ediliyor. Özellikle kalp sağlığına iyi gelen ışkının faydaları merak ediliyor. Peki ışkının faydası nedir? İşte yanıtı...

Posta'da yer alan habere göre, ışkın birçok hastalığa iyi geliyor.

Işkın yemeği

Prof. Dr. Canan Karatay, ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:' "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.