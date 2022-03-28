Canan Karatay defalarca uyarmıştı! Bir gencin daha canını aldı

Adana’da gittiği spor salonunda içtiği protein tozu nedeniyle felç kaldığı öne sürülen 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan hayatını kaybetti.

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve 1 yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (71) ile yaşayan 20 yaşındaki Hüseyin Ömer Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçen temmuz ayında spor salonuna kaydoldu.

Beynine zarar veren protein tozu felç bıraktı

Yaklaşık 13 gün boyunca protein tozu kullanan Uğurludoğan, 14’üncü gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın protein tozunun beynine zarar verdiği ve bu nedenle felç kaldığı öğrenildi.

Uğurludoğan, geçen gün fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki Hüseyin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Canan Karatay uyarmıştı: En tehlikelisi...

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce protein tozuna karşı defalarca uyarı yaparak, "Yapılan araştırmalar gösterdi ki protein, yağ ile birlikte vücuda girdiği zaman proteinin vücutta kullanımını o yağ hızlandırıyor. Çok daha güçlendiriyor. Vücut yapanlara ve yaptıranlara söylüyorum. En tehlikelisi protein tozlarıdır. En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur" demişti.