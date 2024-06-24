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Kadın - Aile Canan Karatay açıkladı! Kolajen için bunları yapın, yardımı ile risk bitti! Formülü, işin sırrı Canan Karatay'dan
Kadın - Aile

Canan Karatay açıkladı! Kolajen için bunları yapın, yardımı ile risk bitti! Formülü, işin sırrı Canan Karatay'dan

Yeniakit Publisher
2024-06-24 23:13:00 - 2024-06-24 23:18:15
Canan Karatay açıkladı! Kolajen için bunları yapın, yardımı ile risk bitti! Formülü, işin sırrı Canan Karatay'dan

Güzel bir cilt için kolajen önemli. Prof. Dr. Canan Karatay, kolajenle ilgiliz ezber bozacak bilgileri paylaştı. Sırrı, doğal ve sağlıklı yaşam tarzında gizli. Kolajen tabletleri sağlıklı mı? Kolajen doğal yolla nasıl alınır? İşte çok konuşulan röportajda Canan Karatay'ın kolajenle ilgili işte bakım sırları...

Prof. Dr. Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri açıkladı. Özellikle son yıllarda genç bir cilde sahip olmak için kolajen tabletlerine ilginin artmasını değerlendiren Canan Karatay, gençlere seslendi.

Değerlendirmelerde bulunan Canan Karatay, kolajenle ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Doğal beslenmeye, egzersize, spora ilgi arttı. Fakat bir yandan da estetiğe, kolajene de talep arttı. Hatta 18-25 yaş arası gençlerin bile estetik yaptırdığını ve kolajen tabletleri aldığını duyuyoruz. Onlar için ne söylemek istersiniz?

"Gençler reklamlara uymasınlar, çevreyi dinlemesinler. Kolajen dediğimiz proteindir. Bunun tozu, tableti olmaz. Kolajen için kelle paça çok önemli. Çünkü kemik suyu var. Kemik suyunda 84 mineral var. Kemik suyunun proteini kolajendir. Yediğin kırmızı et de kolajendir. Bambaşka bir şeymiş gibi sunuluyor. Kolajen tableti satılıyor ama Canan Karatay, 'Kırmızı et yiyin, kelle paça için.' deyince kıyamet kopuyor. Hayvansal yağ yemezseniz cildiniz düzelmez ve tuz, mineral ve sirke hayat kurtarır." 

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