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Gündem Canan Kaftancıoğlu'nun eşine büyük şok
Gündem

Canan Kaftancıoğlu'nun eşine büyük şok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'na ait olduğu öğrenilen motosiklet, bu sabah çalındı. Meydana gelen olay sonrası polis ekipleri harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 18:12:00 -
Canan Kaftancıoğlu'nun eşine büyük şok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'na ait motosiklet, bu sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinin önünden çalındı. İşe gitmek için dışarı çıktığında yaklaşık 80 bin TL değerindeki motosikletin yerinde olmadığını gören Kaftancıoğlu, durumu polise bildirdi.

Olayın ardından çalışma başlatan, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, motorun çalındığı yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi. İncelemelerin ardından, iki kişi oldukları görülen hırsızların motosikleti Fatih Karagümrük'te boş bir alana bıraktıkları tespit edildi. Ekiplerce bulunan motosiklet, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polisin, şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

 

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