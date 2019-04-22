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Seçim 2019 Sayfası

Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler! 'CHP kendi kolluk gücünü kuracak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sonrası açıklamalarda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandal ifadeler kullandı. Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul örgütü içinden kendi kolluk gücünü kuracağını söyledi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 19:26
Canan Kaftancıoğlu'ndan skandal sözler! 'CHP kendi kolluk gücünü kuracak'

Ankara Çubuk'ta düzenlenen şehit cenazesi sırasında saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik güçlerinin yoğun çabalarının ardından bölgeden çıkarılmıştı.

Olayın hemen ardından gerek siyasilerden gerek icra makamında olan isimlerden 'Bu işin sorumlularını mutlaka bulup, adalete teslim edeceğiz' açıklaması gelmiş, hemen herkes 'sağduyu ve itidal' çağrısında bulunmuştu.

Kaftancıoğlu'nun sözleri ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının ardından Şişhane'de CHP örgütü tarafından protesto eylemi düzenlendi.

Daha önce şehitlerle ilgili olarak "Kim şehit olmak istiyorsa gitsin olsun. Aptalca politikalar yüzünden ölen masum insanlara şehit diyerek ölümü kutsamaktan vazgeçin artık" tarzı paylaşımları ile hatırlanan Kaftancıoğlu, bu kez şehit cenazesinde yaşananların ardından yine ortalığı karıştıracak açıklamalarda bulundu.

Çubuk'taki olayların ardından Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'da kendi örgütlerince koruyacaklarını açıklayarak bir nevi 'kolluk kuvveti' hizmetini üstleneceklerine değinen Kaftancıoğlu, "Genel başkanımızı devletin kurumları koruyamıyorsa, CHP örgütü onu koruyacak güçtedir. Bundan sonra İstanbul örgütümüz, halkla birlikte İstanbul’da genel başkanımızı koruyacaktır" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 19:26
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kaftancıoğlu
  4. canan kaftancıoğlu
  5. CHP
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • aliali2 dk önce
    Iyi o zaman herkes kendi kolluk gucunu kursun, polisi jandarmayi lav edelim. Devlet biraz masraftan kurtulur hic olmazsa,,,
  • AvcıAvcı10 dk önce
    Halk toplumsal protesto hakkını kullanmıştır. Kemal kılıçtaroğlu Etme bulma dünyası işte
  • Oktay Oktay 12 dk önce
    Dagda karayilanla gecirdigin militanlarlami kuracaksin
  • ZaferZafer15 dk önce
    Bu ve bunun gibi zihniyet pkk yi lagallestirme adimlari bu ilkede tek gic vardir oda Turkiye Cumhuriyeti koluk gucleridir bu kafin ne dediğini bilmiyor yada bilmeme numarasina yatıyor. Dikkat etmek la lazım bu kadına
  • hasanhasan16 dk önce
    Pkk , dhkpc , tikko teror orgutleri bizi kesmedi. Kendi teror orgutumuzu kurucaz demek istedi domuzcu canan..
  • Bülent çavuşBülent çavuş16 dk önce
    Domuz yiyenden ne bekliyorsunuz
  • MuratMurat19 dk önce
    Sen neysin yaa , agzimiz bozuldu yaa , kolluk gucu kuracakmis..

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