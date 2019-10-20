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Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal ifadeler! ‘Savaş’ olarak nitelendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirirken skandal ifadeler kullandı.

20 Ekim 2019 Pazar 09:19
Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal ifadeler! ‘Savaş’ olarak nitelendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirirken skandal ifadelere imza attı. Kaftancıoğlu, Mehmetçik'in terörü yok etmek için başlattığı harekatı 'savaş' olarak nitlendirdi.

Kaftancıoğlu, teröre karşı başlatılan harekat için 'savaş' değerlendirmesi yaparken, terör örgütü YPG/PKK'lılarca şehit edilen sivil ve askerleri sanki teröristler şehit etmemiş gibi "6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü" diye soru sordu.

Terör sevici Kaftancıoğlu'nun Haliç Kongre Merkezi’ndeki “Danışma Kurulu Toplantısı” öncesi basına verdiği röportajdaki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bölümü şu şekilde:

"Bu konuya ilişkin, ‘6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü’ sorusunu sormak istiyorum. Bugün bu sorunun soruluyor olması ve yanıtının veriliyor olması lazım. Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar? Diplomasi diyerek savaşı değil, barışı savunanları niye vatan haini ilan ettiler?"

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:19
  1. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Türkiye
  4. YPG/PKK
  5. Mehmetçik
  6. Danışma Kurulu Toplantısı
  7. canan kaftancıoğlu

YORUM YAZ

  • GösoglugöslerGösoglugösler20 dk önce
    Uydurun kafanızdan yorumlayın hedef gösterin size küfür edinmeyecekse kime edilecek artık bu ülkede şeref haysiyet onur sizi terk etmiş
  • HakanHakan28 dk önce
    Her chplinin gonlünde bir pkk sempatizanligi yatar bunu ister inkar etsinler ister itiraz etsinler bu dosluk kardeslik terorist basinin pkkyi kurmadan önceki sol kardesliginden gelir simdilere kadar devam eder zaten çogu chplide pkknin yaptigi yapmak istediği ideallere sahiptir biri din düsmanligi digeri vatan dusmanligi chpden atatürku çikarinca hdp kalir bukadar basit
  • jhjh37 dk önce
    boşbeleş bu cananda kendini siysette önemli bir yerde zannediyor sen savaş görmemesin savaş böylemi olur hele roketler füzeler nükleer silahlardeprem iklim afet silahları denizaltından havadan uzaydan olsunda gör o zaman nasıl savaş oluyormuş
  • kazım çobanderelikazım çobandereli46 dk önce
    tipik bir chp'li . bunlara oy verenler bir daha düşünsün.

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