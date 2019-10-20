Canan Kaftancıoğlu’ndan skandal ifadeler! ‘Savaş’ olarak nitelendirdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yapılan Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirirken skandal ifadelere imza attı. Kaftancıoğlu, Mehmetçik'in terörü yok etmek için başlattığı harekatı 'savaş' olarak nitlendirdi.

Kaftancıoğlu, teröre karşı başlatılan harekat için 'savaş' değerlendirmesi yaparken, terör örgütü YPG/PKK'lılarca şehit edilen sivil ve askerleri sanki teröristler şehit etmemiş gibi "6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü" diye soru sordu.

Terör sevici Kaftancıoğlu'nun Haliç Kongre Merkezi’ndeki “Danışma Kurulu Toplantısı” öncesi basına verdiği röportajdaki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bölümü şu şekilde:

"Bu konuya ilişkin, ‘6 asker şehit oldu, 21 sivil yaşamını yitirdi. Bu insanlar neden öldü’ sorusunu sormak istiyorum. Bugün bu sorunun soruluyor olması ve yanıtının veriliyor olması lazım. Operasyonun başladığı günden itibaren gerçekten barışı savunan, savaşın kimseye faydası olmadığını söyleyen insanlar nasıl susturuldular ve cezalandırılıyorlar? Diplomasi diyerek savaşı değil, barışı savunanları niye vatan haini ilan ettiler?"