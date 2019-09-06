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Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm dünyada son dakika ile duyruldu

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan toplam 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uluslararası medya verilen cezayı son dakika bildirisi ile geçerken, "Erdoğan'a muhalif siyasetçi yaklaşık 10 yıl ceza aldı." ifadeleri kullanıldı.

06 Eylül 2019 Cuma 17:49
Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm dünyada son dakika ile duyruldu

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi. Dünya medyasının tepkisi ise gecikmedi.

Bazı yayın organları, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret: 9 yıl hapis cezası" başlığıyla haberi duyurdu, Kaftancıoğlu'nun sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten 9 yıl ceza aldığı algısı oluşturmaya çalıştı. 

Reuters haber ajansı son dakika ile geçtiği metinde, "Kaftancıoğlu'na verilen ceza sonrası lira yaşadığı kayıpları daha giderememişken dolar yeniden yükselişe geçti." diyerek piyasaların olumsuz etkilendiğini iddia etti.

Kaftancıoğlu'nun 2012-2017 arasında attığı tweetlerden dolayı hapis cezası aldığını söyleyen uluslararası medya kuruluşları, bu tweetlerin hiçbirinin içeriğine yer vermedi, Kaftancıoğlu'nun terör propagandası yaptığı sosyal medya mesajlarının hiçbirini paylaşmadı. Uluslarası basın bunun yerine Kaftancıoğlu'nun sadece kendisini savunduğu tweetlerine yer vermeyi tercih etti.

Dünya medyası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağıladığı, terör propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunduğu mahkeme kararıyla sabit olan Kaftancıoğlu'nun yargılamasının "siyasi" olduğunu ve İstanbul seçim sonuçlarından dolayı ceza aldığını savundu.

KAYNAK: HABER 7

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:49
  1. İstanbul
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  8. Canan Kaftancıoğlu
  9. DÜNYA Haberleri

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  • Yılmaz özenYılmaz özen19 dk önce
    İnşallah 8-9 yıl affa uğramadan cezasını çeker affa uğramadan

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