Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap: Senin başını döndürdüyse...

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, vatandaşlardan gelen talep üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." dedi.

Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Haftasonu sokağa; çıkılacak- çıkılmayacak - çıkılacak - çıkılmayacak - çıkılacak - çıkılmaya - çıkıla - çıkı - çı.. Papatya falı gibi bahtımıza ne çıkarsa." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'na Gazeteci Fazıl Duygun'dan cevap geldi.

Duygun, sosyal medya hesabından "Senin başını döndürdüyse, amacına ulaşmış demektir, Reis. Harikasın Cumhurbaşkanı Erdoğan..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: