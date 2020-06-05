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Gündem

Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap: Senin başını döndürdüyse...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sokağa çıkma kısıtlamasının iptal olmasının ardından attığı tweete, gazeteci Fazıl Duygun'dan çarpıcı bir cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:58:00 -
Canan Kaftancıoğlu'na tokat gibi cevap: Senin başını döndürdüyse...

Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile bu hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, vatandaşlardan gelen talep üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." dedi.

Bunun üzerine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Haftasonu sokağa; çıkılacak- çıkılmayacak - çıkılacak - çıkılmayacak - çıkılacak - çıkılmaya - çıkıla - çıkı - çı.. Papatya falı gibi bahtımıza ne çıkarsa." ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'na Gazeteci Fazıl Duygun'dan cevap geldi.

Duygun, sosyal medya hesabından "Senin başını döndürdüyse, amacına ulaşmış demektir, Reis. Harikasın Cumhurbaşkanı Erdoğan..." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet:

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Yorumlar

Mustafa kaya

NİYE PROVEKATÖRLÜK YAPAMIYOR AVRAT. DEDİKODU YAPAMIYOR AVRAT.
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OSMAN

Bal gibi yönetiyor. İŞTE
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