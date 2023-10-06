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Gündem Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmedi mi? Getirildiyse bu rezalet ne?
Gündem

Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmedi mi? Getirildiyse bu rezalet ne?

Yeniakit Publisher
2023-10-06 08:30:00 -
Canan Kaftancıoğlu’na siyasi yasak getirilmedi mi? Getirildiyse bu rezalet ne?

Pazar günü yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi'nde oy kullanacak delegeler listesinde Canan Kaftancıoğlu'nun ismi de bulunuyor. Yargıtay'ın 2022'de cezasını onadığı ve siyasi yasak getirdiği Kaftancıoğlu'nun oy kullanıp kullanamayacağı tartışma konusu oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 8 Ekim Pazar günü İstanbul İl Kongresi’ni gerçekleştirecek. Değişimcilerle Kılıçdaroğlu destekçileri arasında önemli bir çekişmeye sahne olacak Kurultay'ın dikkat çeken bir yanı daha var.

O da, Yargıtay'ın 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasını onayarak siyasi yasak getirdiği CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun durumu.

Yargıtay kararı ile il başkanlığı düşürülen Kaftancıoğlu'nun aynı kararla siyasi parti üyeliği de düşürülmüştü. Ancak Canan Kaftancıoğlu'nu fiilen il başkanı olarak CHP, parti üyeliğinin sonlandırılmasını da tartışmalı olarak kabul ediyordu.

LİSTEDE ADI VAR

Pazar günü yapılacak il kongresinde 1 nolu sandıkta oy kullanacak delegeler listesinde Canan Kaftancıoğlu'nun ismine yer verildi.
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