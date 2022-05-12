Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
Yargıtay tarafından hakkında verilen hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.
Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.
Siyasi yasak getirildi
Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.