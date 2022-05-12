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Siyaset Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi
Siyaset

Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

Yargıtay tarafından hakkında verilen hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 17:02:00 -
Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi

Yargıtay CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını açıkladı.

Siyasi yasak getirildi

Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, Kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılama 1 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Canan Kaftancıoğlu'na ayrıca siyasi yasak getirildi.

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