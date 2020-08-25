Canan Kaftancıoğlu’na ayar! 'CHP ilçe teşkilatında yüzde 63 az bile'

Kadına şiddeti önleme kılıfı ile aile yapısını bozan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, provokyasona devam ediyor.

‘İstanbul Sözleşmesi uygulansın, kadınlar yaşasın’ ifadeleri içeren bir kampanyaya başlayan Canan Kaftancıoğlu, ‘Türkiye’de halkın yüzde 63’ü sözleşmeyi destekliyor’ iddiasında bulundu.

AKİT TV’de Manşetlerin Dili programında Canan Kaftancıoğlu’nun sözde anketini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Kendi söylemi ile hiçbir verisi yok. Bir araştırma yaptıklarını da düşünmüyorum. Oturdukları yerden ‘bizim kanaatimiz budur’ diyorlar. CHP’nin ilçe teşkilatının içerisinde bu anketi yapıyorsan yüzde 63 az bile çıkmış, yüzde 90 çıkması lazım" dedi.