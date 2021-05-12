Canan Filistin protestosundan rahatsız oldu
İşgalci İsrail'e karşı Filistin halkı için araçlarıyla sokağa çıkıp protesto gösterisi yapanlardan rahatsız olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İsrail'in Filistinlilere zulmünü protesto için sokaklara çıkan halkı İstanbul Valisine şikayet etti.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da İsrail'in uyguladığı zulmü protesto için sokaklara çıkan halkı İstanbul Valisine şikayet etti.
Kaftancıoğlu, "An itibariyle Tarlabaşı Bulvarı... Geçtim gaz sıkmayı(-ki olmasın), ceza yazmayı Filistin’li mazlumlara yardımcı olmanın 1. yolunun önce kendi ve toplum sağlığını korumaktan sonra da kurallara uymaktan geçeceğini hatırlatacak 1 tane bile polis, görevli yok.." dedi.
Eylemlere CHP'nin ortağı Saadet Partisi'ne yakın Anadolu Gençlik Derneği de katılıyor.