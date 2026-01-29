Çanakkale’yi sağanak vurdu: Tarım arazileri su altında
Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.
TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI
Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.
Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.
BELEDİYEDEN UYARI
Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
