  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 ülkeyi masaya oturtma peşinde! İsrail'de Erdoğan yine manşetlerde Suç örgütlerine CİMER darbesi Vatandaş ihbar etti, çeteler çökertildi Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında çelişkili ifadeler! Savcılıkta öyle mahkemede böyle AKOM İstanbul’u uyardı: Kar yağışı geliyor, sıcaklıklar 10 derece birden düşecek Merkez Bankası’ndan yeni rekor! 6.15 trilyon dolarlık dev keşif dünyayı sarsacak: Tarihin en büyük demir cevheri rezervi bulundu Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik" Tarihi Mısır Çarşısı'nda korku dolu anlar! Silah ateşlendi İtalya'dan sonra bir açıklama da AB'den! Devrim Muhafızları'na kafayı taktılar CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulunmuştu! İşte son mesajı
Gündem Çanakkale’yi sağanak vurdu: Tarım arazileri su altında
Gündem

Çanakkale’yi sağanak vurdu: Tarım arazileri su altında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çanakkale’yi sağanak vurdu: Tarım arazileri su altında

Meteoroloji'nin bugün için uyarmıştı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oluyor.

TARIM ARAZİLERİNİ SU BASTI

Sağanağın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Tarım arazileri de yağıştan olumsuz etkilendi.

Yükselen sular, dere ve çay yataklarından taşarak kara yoluna yayıldı. Ümmühan Mahallesi Çayiçi bölgesinde derenin taşması sonucu demir köprü kullanılamaz hale geldi.

BELEDİYEDEN UYARI

Öte yandan Ayvacık Belediyesi ekipleri vatandaşları çay ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda uyardı.

Antalya’da sağanak felaketi: Seralar yıkıldı, tarım arazileri göle döndü
Antalya’da sağanak felaketi: Seralar yıkıldı, tarım arazileri göle döndü

Gündem

Antalya’da sağanak felaketi: Seralar yıkıldı, tarım arazileri göle döndü

{relation id:1978911 slug:'antalyada-saganak-felaketi-seralar-yikildi-tarim-arazileri-gole-dondu'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…
Sosyal Medya

Hayatları yurt dışında geçmiş, Boğaziçi'nin monşerleri! ABD ve İsrail emperyalizminin satılmış alçakları…

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde, bir kadının başörtülü vatandaşlara yönelik sarf ettiği nefret dolu sözler infiale yol açtı. "..
CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti
Gündem

CHP'de yolsuzluk kumpası patladı! Zekeriya Say kirli çarkı deşifre etti

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say, CHP'li belediyelerdeki dev yolsuzluk ve rüşvet ağını ele aldığı yazısında, Aziz İhsan Aktaş davası üzerinden ..
Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı
Gündem

Mansur Yavaş’tan su itirafı! Ankara susuzlukla boğuşurken salonda gerçek ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentte son dönemde kronikleşen su kesintileriyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23