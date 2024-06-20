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Gündem Çanakkale'deki yangın sebebiyle bir köy boşaltıldı!
Gündem

Çanakkale'deki yangın sebebiyle bir köy boşaltıldı!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 18:28:00 - 2024-06-20 18:37:59
Çanakkale'deki yangın sebebiyle bir köy boşaltıldı!

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki tarım arazisinde başlayan yangının tehdit ettiği Kiremitoba köyü boşaltıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir çöplükte yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle makilik ve daha sonra ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü boşaltıldı.

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