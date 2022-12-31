Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.
Nazmi Çevik idaresindeki 17 EN 544 plakalı otomobil, Bayramiç-Ezine Yolu Kıbrıs Caddesi'nde iddiaya göre, arızalanan 54 DT 844 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Sürücü Çevik ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.