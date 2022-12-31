  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Yerel

Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 08:51:00 -
Çanakkale'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arıza yapan otomobile çarpan araçtaki 3 kişi yaralandı.

Nazmi Çevik idaresindeki 17 EN 544 plakalı otomobil, Bayramiç-Ezine Yolu Kıbrıs Caddesi'nde iddiaya göre, arızalanan 54 DT 844 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü Çevik ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23