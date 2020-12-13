  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 13:27:51 -
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5'i Afganistan uyruklu 11 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Gelibolu ile Biga ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce yapılan aramalarda 270 gram sentetik uyuşturucu, 100 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız silah, 4 mermi, 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, Y.T, H.H, K.Ç, E.B, A.G, R.S, K.S, Y.K, C.A. ve H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
13.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi
Siyaset

Gözler o toplantıdaydı: CHP Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi

Bir grup CHP'li tarafından düzenlenen CHP Covid-19 Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.
Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...
Dünya

Rusya görüntüleri paylaştı! Dağlık Karabağ'da...

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki tampon bölgede yer alan ve merak edilen karakolların görüntülerini paylaştı.

Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay