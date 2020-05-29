  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 17:09:24 -
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalar doğrultusunda; İ.A. ile Y.A. isimli şüphelilerin Lapseki’nin Şahinli köyünde yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisini üzerine harekete geçti.


Bugün sabah 07.00 saatlerinde uyuşturucu madde arama köpeği Roket’in katılımıyla yapılan operasyonda, Şahinli köyünde bulunan şüphelilere ait ev, hayvan ağılı ve tarla olmak üzere üç farklı noktada ekili toplam; 933 kök kenevir bitkisi, 77 adet kenevir fidesi, 30.66 gr kenevir tohumu ele geçirildi.


Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçirilen kenevirlere el konulurken, , İ.A. ve Y.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı