  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 16:02:42 -
Çanakkale'de otomobil duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Hüseyin Taş, idaresindeki 10 KJ 561 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinden Kozlu köyü istikametine giderken Sazlıaltı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü Hüseyin Taş ile araçta bulunan Esma Taş ve Efendi Aydemir, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Nadire Aydemir ise 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de peş peşe patlamalar!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile il..
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
Yenilgi Ermenilere ağır geldi! Buldukları siyasetçiyi linç ettiler
Dünya

Yenilgi Ermenilere ağır geldi! Buldukları siyasetçiyi linç ettiler

İşgal altındaki Dağlık Karabağ'ın Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma sonrası işgal kurtarılmasını hazmedemeyen Ermeniler Er..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay